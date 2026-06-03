



Очаровательные белки с Мамаева кургана настолько прочно поселились в сердцах волгоградцев, что при голосовании за символ молодежного фестиваля #ТриЧетыре у большинства горожан не было сомнений – «талисманом» мероприятия должны стать именно они.

- При выборе талисмана жителям предложили десять вариантов, включая распространенных и редких в Волгоградской области животных, - рассказали в музее-заповеднике «Сталинградская битва». – Но несомненным лидером народного голосования стала именно белка.





Теперь изображения зверьков, нередко называемых неофициальным символом города, украсят интерактивные площадки и фотозоны молодежного фестиваля. Его гостям предложат и «беличьи» сувениры.





О судьбе пушистых постоялиц Мамаева кургана корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали уже не раз. Прошлым летом администратору Светлане Зимуковской, которую уже давно называют беличьей мамой, пришлось выкармливать из шприца шесть крохотных комочков, по каким-то причинам оказавшихся без родителей. Когда зверьки заметно подросли и уже с трудом помещались в небольшой клетке, их отпустили в свободное плавание. Правда, в первое время они по привычке держались рядом с административным комплексом и при первой же возможности мчались к своей кормилице.

Фото Павла Мирошкина