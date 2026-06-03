



В Волгограде начался ожидаемый многими рыбаками сезон селедки. Однако в последние годы ее вылов на территории региона официально запрещён.

- Селедка действительно пошла, но, правда, ловить ее нельзя, - подтверждает волгоградский ихтиолог Сергей Яковлев. - В последние годы ее становится все меньше, и сейчас ходят разговоры о том, что, возможно, ее вылов запретят даже в соседней Астрахани.

Впрочем, нынешний полноводный сезон позволяет специалистам и самим рыбакам питать надежды на возможную отмену ограничений.

- Хочется верить, что этот год позитивно скажется на популяции сельди. В водоемах сохраняется хороший уровень воды, и у рыбы есть возможность как следует отнереститься, - заключает Сергей Яковлев.

В прошлом году эксперты заявляли – наложенные на вылов ограничения вовсе не означают, что знаменитой волжской сельди грозит полное исчезновение.

– Сельдь относится к среднецикловым видам рыб, созревающим на третий-четвертый год жизни, – комментировал тогда Сергей Яковлев. – При создании благоприятных условий ее популяция начнет достаточно быстро восстанавливаться. Я думаю, что в результате нам вновь разрешат вылов сельди – не только в Астраханской, но и в Волгоградской области. Это ведь традиционный вид рыболовства на Нижней Волге. Зачем же лишать людей такого удовольствия?

Фото Павла Мирошкина