Сегодня, 3 июня, история с преувеличенным «коммунальным коллапсом» в Дзержинском районе Волгограда получила продолжение. Член общественный палаты Волгоградской области Сергей Жуков в своем Telegram-канале жестко высказался о работе ряда местных СМИ, которые в погоне за трафиком плодят фейки, и напомнил о важности проверки фактов перед их обнародованием, сообщает портал Volganet.net.

- В Волгограде сегодня случился очередной «коммунальный коллапс». Правда, есть нюанс. Как выяснилось чуть позже, коллапс оказался фейком. Зато ведущие местные мастера «желтушной» журналистики успели бодро разнести по соцсетям новости о «массовых отключениях» в разных районах города. Проверять информацию, как обычно, никто не стал. Зачем? Ведь проверка фактов только тормозит публикацию, а трафик сам себя не соберет, — возмутился Жуков.

Общественник напомнил, что главная обязанность журналиста по Закону о СМИ — не собирать лайки и не устраивать соревнования по скорости публикации слухов.

- Но сегодня все чаще работает другая схема. Сначала публикуется слух из соцсетей или очередное «письмо в редакцию». Потом на его основе создается громкий инфоповод. Люди пугаются, возмущаются, активно кликают. Редакция получает отличный трафик. А уже потом, когда приходит официальный ответ или опровержение, публикуется вторая новость. Формально все требования соблюдены. Только читатель уже получил свою дозу негатива и тревоги, а редакция свою дозу просмотров, которая отлично монитезируется, — отметил эксперт.

По словам Жукова, такая редакционная политика ведет к потере доверия со стороны читателей.

Напомним, что 3 июня в ряде СМИ была опубликована недостоверная информация о якобы крупномасштабной аварии, оставившей без воды сразу 2 района областного центра и поселок Городище. Однако специалисты ресурсоснабжающей организации опровергли эту информацию, сообщив, что плановые работы проводятся на участке сети ХВС по улицам Космонавтов и К. Симонова в Волгограде.

Фото сгенерировано ИИ

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