Волгоградская область отправила в зону СВО тактическое снаряжение

Очередной груз в зону проведения спецоперации направила Волгоградская область по заявкам командиров воинских соединений. Как сообщили в администрации региона, для выполнения оперативных задач были запрошены портативные и автомобильные радиостанции, фонари различной мощности, оптические приборы и различные средства связи.

Необходимое снаряжение было закуплено на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО. В состав груза также вошли антидроновые ружья, средства для обнаружения БПЛА, маскировочные сети, медицинское оборудование, генераторы и многое другое.





Волгоградская область регулярно формирует и отправляют грузы в зону СВО с необходимым снаряжением, оборудованием и техникой. В регионе также разработан и действует комплекс мер поддержки бойцов и членов их семей — действует более 50-ти механизмов.

Фото: администрации Волгоградской области





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