Молодые сотрудники ВТЗ предложили идеи по развитию предприятия Новая выплата, биометрия в аэропортах и штраф за зимнюю резину: какие изменения ждут волгоградцев с начала лета Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

 Путин дал поручение ФСБ и кабмину в связи с ограничениями мобильного интернета
Президент России Владимир Путин озвучил поручения Правительству РФ и Федеральной службе безопасности России (ФСБ) в связи с вынужденными ограничениями мобильного интернета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на...
 На юге России растет количество комаров-разносчиков ЛНЗ
Санитарные врачи Ростовской области предупредили население о растущем количестве комаров, которые могут переносить вирус лихорадки Западного Нила (ЛНЗ). Как сообщает Привет-Ростов, на увеличение численности насекомых повлияли погодные условия....
Ломают жизнь? Под Волгоградом суд разрешил арестованному отличнику сдавать ЕГЭ без подготовки

Иловлинский районный суд Волгоградской области продлил меру пресечения местному жителю и его несовершеннолетнему сыну, которых обвинили в хулиганстве и арестовали после драки с группой агрессивных подростков. Мужчине до 1 июля продлили срок содержания в СИЗО, а его сыну, который является претендентом на золотую медаль, – домашний арест без возможности учиться дистанционно и пользоваться интернетом. Однако районный суд все же разрешил подростку сдать ЕГЭ, к которым из-за наложенных арестом ограничений, он подготовиться не может.

– Возможности подготовиться к экзаменам нам так и не дали. Мы неоднократно подавали ходатайства со школы, чтобы разрешили посещать уроки, либо пользоваться интернетом, для самостоятельной подготовки, однако ходатайства в суде не удовлетворили, следствие было против, – рассказала ИА «Высота 102» мама подростка Елена Федорова. – Мы присылали обращение уполномоченному по правам ребёнка, но нам прислали просто отписку. Никак повлиять на эту ситуацию они не смогли.

Согласно постановлению суда, подростку, который по версии следствия вместе с отцом 27 декабря 2025 года в хуторе Краснодонском Иловлинского района избил четырех крепких 16-летних ребят, разрешено сдавать ЕГЭ по графику. В решении прописано, какой экзамен и где он может посетить, а также время, которое ему выделено для этого. Также подросток должен в обязательном порядке уведомлять контролирующие органы о сдаче ЕГЭ.

Напомним, что ранее информагентство опубликовало видеообращение Елены Федотовой, которая рассказала подробности конфликта и его предысторию. Женщина утверждает, что ее сын, который учился на отлично и претендовал на золотую медаль, подвергался неоднократным нападкам и избиению со стороны группы подростков. Ее мужа обвинили в том, что он якобы нанял спортсменов, которые приехали к местному ДК на «разборки» с обидчиками его сына.

Конфликт произошел возле пункта «Озон», где есть камеры видеонаблюдения, однако изучать их, судя по всему, следствие не стало. Женщина уверена, что ее мужа и сына сделали виноватыми после того, как о драке написало местное СМИ и на это дело обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин. После этого ее мужу позвонил следователь и призвал его прийти с повинной или «его закроют». При этом подростки, которые в материалах дела фигурируют как потерпевшие, продолжают злоупотреблять спиртным и ездить по хутору на машине, о чем не стыдятся сообщать в своих соцсетях. 

При этом женщина написала уже несколько обращений на имя Александра Бастрыкина, но ее жалобы перенаправляются в Иловлинский следственный отдел, который не принимает доводы женщины и отказывает ей в ходатайствах. 


11:32
Очередной «слив с Дальнего Востока»? Волгоградским школьникам предлагают ответы на ЕГЭСмотреть фотографии
11:10
Девушка на «Ладе» устроила массовое ДТП с элитными авто в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:01
«Театр одного актёра»: в матче «Ростов‑Дон»–«Каустик» Даниил Кольцов 16 раз поразил воротаСмотреть фотографии
11:01
Житель Волжского расплатится за гибель человека своим автоСмотреть фотографии
10:54
Ломают жизнь? Под Волгоградом суд разрешил арестованному отличнику сдавать ЕГЭ без подготовкиСмотреть фотографии
10:34
«Весёлый дельфин-2026»: Волгоградская область и Санкт‑Петербург блеснули в КазаниСмотреть фотографии
10:34
Под Волгоградом СК прикрыл бизнес организаторов подпольного казиноСмотреть фотографии
10:30
«Главное – держаться друг за друга»: воспитывающую 11 детей волгоградку назвали матерью-героинейСмотреть фотографии
10:04
Синоптики назвали волгоградцам день прихода июньской жарыСмотреть фотографии
09:43
Военный суд в Ростове огласил приговор волгоградцу за поддержку терактов КиеваСмотреть фотографии
09:10
В Волгограде мошенница за 10 млн пообещала бизнесмену полумиллиардный грантСмотреть фотографии
08:15
Долги по кредитам спишут волгоградцам, ушедшим с 1 мая на СВОСмотреть фотографии
08:08
Молодые сотрудники ВТЗ предложили идеи по развитию предприятияСмотреть фотографии
07:52
Тарифы ЖКХ на 2027 год начали готовить для волгоградцевСмотреть фотографии
07:42
Налет БПЛА на Волгоградскую область отбили военные 2 июняСмотреть фотографии
07:12
Соцфонд начал прием заявлений на семейную выплату от волгоградцевСмотреть фотографии
06:44
40-летний волгоградский футболист Александр Токарев погиб на СВОСмотреть фотографии
06:39
Росавиация сняла 4-часовой план «Ковер» в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
06:16
4-часовую угрозу БПЛА отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:57
Росавиация ввела план «Ковер» в аэропорту Волгограда 2 июняСмотреть фотографии
05:44
Угроза БПЛА действует в Волгоградской области с ночи 2 июняСмотреть фотографии
21:37
Под Волгоградом полицейские задержали иномарку с 3 кг мефедронаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:52
Четыре награды привезли волгоградцы с чемпионата ЮФО по дзюдоСмотреть фотографии
20:24
Треть волгоградских компаний повысила зарплаты: кому повезлоСмотреть фотографии
19:27
В Волжском полиция ищет участников потасовки за право проезда по дворовой дорогеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:00
В Волгограде мэрия перекроет дороги перед матчем России и Буркина-ФасоСмотреть фотографии
18:39
«Ротор» объявил о расставании с полузащитником Давидом ДавидяномСмотреть фотографии
18:36
Суды без лишнего шума отобрали у семьи экс-депутата Чувальского недвижимость на сотни миллионов рублейСмотреть фотографии
18:33
В Волгограде прокуратура помогла вернуть воду жильцам МКД в посёлке ГорныйСмотреть фотографии
17:37
Ветераны УФСБ привезли из Волгограда подарки в школу-интернат ЛНРСмотреть фотографииCмотреть видео
 