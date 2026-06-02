Иловлинский районный суд Волгоградской области продлил меру пресечения местному жителю и его несовершеннолетнему сыну, которых обвинили в хулиганстве и арестовали после драки с группой агрессивных подростков. Мужчине до 1 июля продлили срок содержания в СИЗО, а его сыну, который является претендентом на золотую медаль, – домашний арест без возможности учиться дистанционно и пользоваться интернетом. Однако районный суд все же разрешил подростку сдать ЕГЭ, к которым из-за наложенных арестом ограничений, он подготовиться не может.

– Возможности подготовиться к экзаменам нам так и не дали. Мы неоднократно подавали ходатайства со школы, чтобы разрешили посещать уроки, либо пользоваться интернетом, для самостоятельной подготовки, однако ходатайства в суде не удовлетворили, следствие было против, – рассказала ИА «Высота 102» мама подростка Елена Федорова. – Мы присылали обращение уполномоченному по правам ребёнка, но нам прислали просто отписку. Никак повлиять на эту ситуацию они не смогли.

Согласно постановлению суда, подростку, который по версии следствия вместе с отцом 27 декабря 2025 года в хуторе Краснодонском Иловлинского района избил четырех крепких 16-летних ребят, разрешено сдавать ЕГЭ по графику. В решении прописано, какой экзамен и где он может посетить, а также время, которое ему выделено для этого. Также подросток должен в обязательном порядке уведомлять контролирующие органы о сдаче ЕГЭ.

Напомним, что ранее информагентство опубликовало видеообращение Елены Федотовой, которая рассказала подробности конфликта и его предысторию. Женщина утверждает, что ее сын, который учился на отлично и претендовал на золотую медаль, подвергался неоднократным нападкам и избиению со стороны группы подростков. Ее мужа обвинили в том, что он якобы нанял спортсменов, которые приехали к местному ДК на «разборки» с обидчиками его сына.

Конфликт произошел возле пункта «Озон», где есть камеры видеонаблюдения, однако изучать их, судя по всему, следствие не стало. Женщина уверена, что ее мужа и сына сделали виноватыми после того, как о драке написало местное СМИ и на это дело обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин. После этого ее мужу позвонил следователь и призвал его прийти с повинной или «его закроют». При этом подростки, которые в материалах дела фигурируют как потерпевшие, продолжают злоупотреблять спиртным и ездить по хутору на машине, о чем не стыдятся сообщать в своих соцсетях.

При этом женщина написала уже несколько обращений на имя Александра Бастрыкина, но ее жалобы перенаправляются в Иловлинский следственный отдел, который не принимает доводы женщины и отказывает ей в ходатайствах.





