



За один только месяц волгоградские волонтеры получили заявки на 52 пропавших жителей региона. К счастью, большую часть из них удалось найти живыми и невредимыми.

Подводя итоги работы за май, представители поискового отряда «ЛизаАлерт» в Волгограде сообщили о 32 найденных волгоградцах. Еще троих они, увы, нашли уже мертвыми.

- Трое жителей вновь обрели своих родственников. Работы по поиску еще девятерых пропавших в мае горожан продолжаются, - отмечают волонтеры.

Совмещая поисковую работу с основной, волгоградцы готовы сорваться на поиски в любое время суток. По их словам, главной отдушиной после бессонных ночей становится фраза «Найден.Жив». А вот смерть человека, который по каким-то причинам вышел из дома, но обратно уже не вернулся, каждый из них воспринимает остро даже спустя много лет после начала поисковой работы.

– Чаще всего мы ищем пожилых людей. У кого-то из них бывают возрастные заболевания, в том числе деменции. Некоторые болезни приводят к тому, что человек теряет сознание на улице и пропадает. Не вернуться домой может и совершенно здоровый волгоградец – например, если он заблудился в лесу. Самыми тревожными для нас становятся сообщения о пропаже детей. В этом случае, равно как и в ситуации с возрастными людьми, наша реакция незамедлительна, – рассказывает о работе региональный представитель поисково-спасательного отряда Наталья Селезнева. – А вообще у нас есть такая поговорка – самый лучший поиск тот, который не начался. Иногда бывает, что в процессе выяснения информации родственники пишут нам заветное – найден, жив. Ребята из отряда облегченно выдыхают. Никто и никогда не скажет: «Но я ведь уже собрался». Такой вариант – лучшее, что может произойти в нашем деле.

Фото отряда "ЛизаАлерт Волгоград"/Vk.com