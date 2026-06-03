В Волжском спасли корги из горящей квартиры

В Волжском из-за короткого замыкания в аккумуляторной батареи ноутбука накануне, 2 июня, вспыхнул пожар в квартире в одном из домов на улице Пушкина. Из окна жилища, расположенного на третьем этаже, вдруг повалил дым.

На место выдвинулись 9 специалистов и 2 единицы техники 13-ПСЧ. Как рассказали в ГУ МЧС по Волгоградской области, квартире, где произошёл пожар, в это время находились женщина и ребенок, которые смогли самостоятельно покинуть жильё. Однако в суматохе хозяева забыли про четвероногого питомца, который прятался в дальней комнате. Собаку нашли и вытащили на свежий воздух.