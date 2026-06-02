Даниловский районный суд в Волгоградской области признал жительницу Котово виновной в краже крупной суммы денег у своей знакомой. Женщине назначено наказание в виде штрафа в сумме 80 тысяч рублей, сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Согласно материалам дела, преступление подсудимая совершила 27 марта текущего года, когда находилась в гостях у своей знакомой в станице Березовской Даниловского района. Женщина увидела, что хозяйка берет деньги из картонной коробки, которая стоит на полке в кладовке. Улучив момент, она опустошила тайник, в котором находилось 270 тысяч рублей.

В тайне от сожителя она пересчитала деньги по приезду домой в Котово. На украденное воровка купила автомобиль стоимостью 210 тысяч, а остальное потратила на семейные нужды. На суде женщина полностью признала вину и возместила причиненный ущерб. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





