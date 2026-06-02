До 5 лет колонии грозит жителю Волгоградской области за браконьерство на особо охраняемой территории и угрозу охотинспектору убийством. Уголовное дело в отношении 50-летнего обвиняемого передано для рассмотрения по существу в Камышинский городской суд, сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Согласно материалам дела, события развивались в ноябре 2025 года в государственном заказнике «Куланинский» на территории природного парка «Щербаковский» в Камышинском районе. Обвиняемый, вооруженный охотничьим огнестрельным нарезным оружием - карабином «Сайга-308», оснащенного глушителем и оптическим прицелом ночного видения, выслеживал диких животных. Браконьера обнаружил охотинспектор и попытался задержать.

Нарушитель попытался скрыться в селе Щербатовка, однако его настиг представитель власти. Тогда браконьер направил на охотинспектора заряженный карабин, чем создал реальную угрозу применения насилия в отношении должностного лица. Однако на суде обвиняемый отрицал вину и отказался от дачи показаний. Тем не менее, собранные по делу доказательства стали достаточными для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.

Фигурант уголовного дела обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота на особо охраняемой природной территории), ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Фото сгенерировано ИИ

