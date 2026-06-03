Работавшего на ВСУ хакера задержали в Волгограде





В Волгограде задержали 33-летнего мужчину, активно сотрудничавшего с ВСУ. Получая деньги за свою «работу», он активировал российские сим-карты, с которых позже совершались массовые «лжеминирования», воровал чужие данные, а также выходил на связь с родственниками пропавших без вести и оказавшихся в плену участников СВО.





- Мужчина активировал сим-карты и регистрировал на них электронные кошельки. Он также получал и пересылал специализированное телекоммуникационное оборудование, которое использовали для массового распространения ложной информации о терактах по всей стране, совершения мошенничества и проведения подрывных акций в информационной сфере, - уточнили в МВД России.

Вставшего на скользкий путь волгоградца обвинили и в госизмене. Своими жертвами мошенник нередко избирал самые уязвимые категории людей – близких бойцов, ждавших от них хоть какой-то весточки.

- Фигурант уголовного дела подозревается также в причастности к совершению мошенничеств в особо крупном размере и неправомерном доступе к охраняемой законом информации, которая содержится на портале Госуслуги, - прокомментировали в ведомстве.

Пособник ВСУ успел «наследить» сразу в нескольких регионах страны. Преступления совершались в Москве, Краснодарском крае, Иркутской, Белгородской, Псковской, Рязанской и Вологодской областях. Предварительная сумма нанесенного им ущерба составила около 300 миллионов рублей.

- Вместе с сотрудникам ФСБ России полицейские пресекли противоправную деятельность. Подозреваемый был задержан и заключен под стражу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото из архива V102.ru, видео МВД России