Житель Волжского расплатится за гибель человека своим авто





Судебные приставы выставят на торги автомобиль жителя Волжского, осужденного за гибель человека. Как сообщили в УФСПП по Волгоградской области, таким образом приставы намерены направить полученные от продажи машины средства на возмещение морального ущерба родным погибшего.

Начиналась эта трагическая история с, казалось бы, обычного ремонта. Волжанин нанял подрядчика для проведения работ в двухкомнатной квартире. В том числе планировалась замена проводки. Однако подрядчик, в свою очередь, привлек для этого людей, не имеющих профильного образования, допуска и не обладающих специальными знаниями. Они выполнили монтаж штепсельной розетки с нарушением схемы подключения. При этом осужденный волжанин не проверил качество выполненной работы и составил акт ее приема-передачи заказчику. Когда хозяинн квартиры решил подключить варочную панель к розетке, его убило током.



Суд признал подрядчика виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 ч. 2 п. в. (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека), и назначил ему наказание в виде лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски родителей и супруги погибшего и обязал виновного в смерти их родственника выплатить по 600 тысяч рублей каждому в качестве компенсации морального вреда.



Однако с семьей погибшегоо волжанин не расплатился. В собственности у него имелся Киа Рио, но, как выяснилось, автомобиль прятали в Ворошиловском районе Волгограда. Машину в итоге изъяли и арестовали.





