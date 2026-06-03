Силовики раскрыли аферу с покупкой водительских прав для волгоградки

Желание жительницы Волгограда не сдавать экзамены в МРЭО, а купить водительское удостоверение закончилось уголовным делом. В мошенничестве, покушении на дачу взятки и использование поддельных документов подозревают как саму волгоградку, так и человека, который выполнял функции посредника.

Как сообщили в СУ СКР по региону, осенью 2025 года местная жительница решила получить водительское удостоверение незаконным способом. Она нашла посредника, который за 62 тысячи рублей пообещал обеспечить ей положительный результат без фактической проверки знаний и практических навыков. При этом мужчина утверждал, что у него есть связи среди должностных лиц регистрационно-экзаменационного подразделения Госавтоинспекции. На самом деле ничего делать он не собирался, а деньги присвоил.

Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ: ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 (покушение на дачу взятки), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 327 (покушение на использование поддельных документов), а также ч. 2 ст. 159 (мошенничество).





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