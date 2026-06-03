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Телеком

В «Родниковой Долине» расширили цифровую инфраструктуру для молодых семей

Телеком 03.06.2026 13:55
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03.06.2026 13:55


В Советском районе Волгограда расширили сеть фиксированного интернета в микрорайоне «Родниковая Долина». Как сообщили ИА «Высота 102»  в МТС, высокоскоростной домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с стал доступен жителям еще 13 многоквартирных домов на улице Иссы Плиева.
Новая инфраструктура охватила дома, в которых проживает более 700 человек. Работы проведены в одном из самых молодых и активно развивающихся микрорайонов Волгограда, где большинство жителей составляют молодые семьи с детьми. 
Расширение сети пришлось на начало летнего сезона, когда нагрузка на домашний интернет традиционно возрастает. Во время школьных каникул дети чаще пользуются онлайн-сервисами для обучения и развлечений, а многие родители продолжают работать удаленно или в гибридном формате. По оценкам экспертов, гигабитная инфраструктура позволяет обеспечить бесперебойную работу десятков устройств в квартире – от ноутбуков и ТВ-приставок до систем безопасности и «умного» дома. Это особенно важно в районах плотной многоэтажной застройки, где нагрузка на сети традиционно выше.
– Родниковая Долина остается одним из самых быстрорастущих жилых районов Волгограда. Здесь появляется все больше молодых семей, для которых качество цифровой инфраструктуры становится такой же важной частью комфортной среды, как дороги, школы и общественные пространства. Поэтому мы продолжаем расширять гигабитную сеть в новых жилых кварталах города, чтобы жители могли пользоваться современными цифровыми сервисами без ограничений, – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Напомним, что улица Иссы Плиева названа в Волгограде в честь дважды Героя Советского Союза, генерала армии Иссы Александровича Плиева, принимавшего участие в Сталинградской битве. Одной из знаковых точек микрорайона является установленный здесь памятник легендарному военачальнику.
Фото: МТС

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