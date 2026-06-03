Общество 03.06.2026 13:51
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03.06.2026 13:51
Мировой судья оштрафовал руководителя управляющей компании за нарушение лицензионных требований при управлении МКД, расположенного на улице Писемского в Кировском районе. Соответствующий протокол в отношении директора ООО «УК Экодом» был составлен по итогам проверки жилинспекции Волгограда.
Инспекторы зафиксировали проседание основания пола крыльца, а также разрушение штукатурного слоя с оголением кирпичной кладки цокольной части фасада.
Выяснилось, что руководитель управляющей компании Антон Ж. ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения. На директора наложен штраф в размере 50 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.
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