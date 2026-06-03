



Мировой судья оштрафовал руководителя управляющей компании за нарушение лицензионных требований при управлении МКД, расположенного на улице Писемского в Кировском районе. Соответствующий протокол в отношении директора ООО «УК Экодом» был составлен по итогам проверки жилинспекции Волгограда.





Инспекторы зафиксировали проседание основания пола крыльца, а также разрушение штукатурного слоя с оголением кирпичной кладки цокольной части фасада.



