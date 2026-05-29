В Волгограде бесправный водитель мотороллера угробил пассажира

Смертельная авария с участием мотороллера произошла на проселочной дороге в Кировском районе Волгограда. Полиция установила, что у водителя не было прав, так же он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

По предварительным данным, ДТП произошло накануне вечером на проселочной дороге, ведущей к хутору Бобыли. 56-летний мужчина, который находился за рулем, не справился с управлением и допустил опрокидывание мотороллера.

На месте от полученным травм скончался пассажир этого транспортного средства. Водителя доставили в больницу.





