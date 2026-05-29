Двое рабочих завода в Волгоградской области погибли от БПЛА





В Волгоградской области увеличилось количество жертв в результате атаки БПЛА на регион ночью 29 мая. Жертвами налета вражеских дронов стал 60-летний охранник завода по производству синтетического волокна. Тяжелые ранения получила также 55-летняя сотрудница этого предприятия. Однако, несмотря на усилия врачей, она скончалась в больнице, сообщили в администрации Волжского.

Напомним, ранее сообщалось о возгорании на химическом предприятии в Волжском, а также на объектах топливно-энергетической инфраструктуры на юге Волгограда. В настоящее время очаги возгораний ликвидированы.



В Волгограде от обломков БПЛА выбило стекла в многоэтажке на улице Вершинина и в детском саду №357.



