Смертоносные БПЛА сбили над Волгоградской областью

В Волгоградской области ночью отражена террористическая атака ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны, в период с 20:00 мск 26 мая до 07:00 мск 27 мая перехвачены и уничтожены 140 таких украинских БПЛА в российских регионах, в числе которых и Волгоградская область.

Силы ПВО отразили атаку в Волгоградской области, а также над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, что в Волгоградской области ночью действовала беспилотная опасность, а утром 27 мая была объявлена ракетная опасность.





