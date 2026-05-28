



В Красноармейском районе Волгограда местные жители сообщают о гибели школьника. Несовершеннолетний получил тяжёлые травмы после наезда поезда. Инцидент произошёл на участке ж/д путей у станции «Верхняя Судоверфь» 24 мая.

Несколько дней за жизнь подростка боролись медики, однако в результате сегодня он всё же скончался.

Отметим, гибель несовершеннолетнего редакции подтвердили в Волгоградском следственном отделе на транспорте СК России. В настоящее время следователями по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Фото из архива ИА «Высота 102»