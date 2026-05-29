В Волгограде обломками БПЛА выбило стекла в детсаду №357

В Краснооктябрьском районе Волгограда выбило стекла в части помещений детского сада № 357 в результате ночной террористической атаки БПЛА. Как сообщили в администрации Волгограда, обломки стекла оперативно убрали.

Произошедшее не повлияло на работу дошкольного учреждения. Детсад принимает воспитанников в обычном режиме за исключением комнат, где нет стекол.

Напомним, глава региона сообщил о гибели рабочего завода в Волжском в результате налета украинских БПЛА. Также тяжелые ранения получила 55-летняя сотрудница предприятия. Локальные возгорания на топливно-энергетических объектах уже ликвидированы. Всего над регионами РФ этой ночью сбили 208 беспилотников.