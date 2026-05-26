Двоих прогуливающихся около ГИБДД лосей заметили в Михайловке

Неожиданные гости нагрянули ночью 24 мая в Михайловку. Очевидцы сняли, как два лося спокойно прогуливались прямо на проезжей части улицы Фрунзе,в районе здания ГИБДД, сообщает V102.RU со ссылкой на местные паблики.

Между тем, лоси на дорогах небезопасны для водителей. Крупное животное может неожиданно прыгнуть под колеса от испуга или громкого звука. Особенно опасны лоси на неосвещенных трассах, когда они перебегают дорогу прямо перед автомобилем. ДТП с участием лосей может закончиться для водителя и пассажиров серьезными травмами.