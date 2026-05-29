Под Волгоградом шесть человек пострадали в перевернувшемся Лексусе

Пятеро детей и их мать, по предварительным данным, пострадали в результате ДТП в Дубовском районе Волгоградской области. Автомобиль Лексус (Lexus), которым управляла 35-летняя женщина, опрокинулся в кювет.

По данным полиции, ДТП произошло накануне на 602 км ФАД Р-228 «Сызрань - Саратов - Волгоград». Водитель не справилась с управлением автомашиной «Лексус LX 570» и съехала в правый по ходу движению кювет, где произошло опрокидывание.

Пострадала сама водитель и пятеро несовершеннолетних пассажиров иномарки. Всех доставили в больницу.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!