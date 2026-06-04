Сегодня, 4 июня, Волжский городской суд Волгоградской области назначил на 10 июня первое заседание по иску МТУ Росимущества к бывшему судье Рустему Трахову об освобождении им объектов недвижимости и взыскании задолженности за их фактическое использование. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, рассмотрение иска пройдет в открытом режиме.

Так, МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея указало, что Рустем Трахов после обращения имущества его семьи в доход государства использует его незаконно. Федеральный орган требует освободить эти объекты и взыскать с Трахова за их фактическое использование задолженность в размере 326 109 рублей.

Напомним, что Рустем Трахов является сыном бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея в отставке Аслана Трахова. Ранее сообщалось, что эту должность Аслан Трахов занимал с 1998 по 2019 годы и за счет коррупционных схем приобрел активы стоимостью свыше 2,5 млрд руб. Для сокрытия незаконного обогащения дорогостоящие объекты недвижимости оформлялись на родственников, в том числе сына Рустема, и подконтрольных лиц.

Генпрокуратура добилась обращения в доход государства более 100 объектов недвижимости, принадлежащих бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Трахову, членам его семьи и доверенным лицам. Дело рассматривалось в Волжском городском суде в целях объективного разбирательства и предотвращения вмешательства сторон в процесс. Требование надзорного органа было удовлетворено 16 сентября 2025 года.

В части исполнения решения Росимуществу надлежало принять в федеральную собственность двухэтажный жилой дом площадью 190,3 кв. м вместе с земельным участком площадью 1017 кв. м, принадлежащие Рустему Трахову, расположенные в Майкопском районе Республики Адыгея. Однако, как установлено, данные объекты продолжают им использоваться.

Отметим, что Рустем Трахов был судьей Прикубанского районного суда Краснодара. На фоне конфискации активов у него и его отца в 2025 году он подал в отставку.

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