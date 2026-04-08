Житель Волгоградской области застрелил из ружья односельчанина

В станице Филоновской в Волгоградской области местный житель убил соседа выстрелом из ружья. Поводом стал затянувшийся конфликт из-за домашней скотины.

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, очередная ссора со взаимными оскорблениями между мужчинами произошла вечером 7 апреля. Подозреваемый стал высказывать соседу, что его животные портят имущество и придомовую территорию. Окончательно разозлившись, он взялся за оружие.

- Подозреваемый прошел в свое домовладение, где взял незаконно хранившееся двуствольное огнестрельное ружье, вернулся на улицу и произвел прицельные выстрелы в сторону односельчанина, - рассказали в следственном органе.

Пострадавший, который получил слепое проникающее дробовое ранение головы и шеи, скончался на месте происшествия. Стрелок сам сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении. Его задержали по месту жительства. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.





