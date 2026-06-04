В Волгоградской области перед судом по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений предстанет местный житель, который вырубил 17 деревьев белой акации на территории участка СГБУ ВО «Калачевское лесничество». Мужчина решил таким образом бесплатно заготовить себе дрова, но в итоге стал фигурантом уголовного дела.

Как уточнила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, своими действиями дровосек причинил ущерб природным ресурсам на сумму около 850 тысяч рублей.





Согласно открытой информации, древесина белой акации отличается высокими механическими свойствами, прочностью, твердостью и стойкостью, поэтому используется в строительстве и отделке, изготовлении мебели, машиностроении и даже в мозаичных работах.

По ч.3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере) обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: прокуратуры Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!