



В Волгоградской области жители, которые открыли купальный сезон несмотря на отсутствие официальных разрешений от властей, сталкиваются у водоемов с различной живностью, в том числе и змеями. Зачастую встречаются безобидные водяные ужи, которых путают с гадюками из-за шахматной расцветки.

- Сегодня открыл купальный сезон на Панораме. Поймал ужика, люди не бойтесь их, они безобидные, ловите, фоткайте и отпускайте. Гадюк у воды нет! – сообщил местный житель Станислав.

По его словам, водяной уж – это родственник обычного ужа, но он не черный с желтыми ушками, а с шахматной расцветкой.

- Он от коричневого до темно-зеленого цвета с темными точками. Безобидная змея. Ловит лягушек, рыбу. Не бойтесь! Главное, не убивайте их. Сейчас отпустим его, и он поплывет, - говорит автор видео. – Шипит, злится, вот поэтому люди и боятся их.

Встреча с водяным ужом закончилась мирно. Рептилию отпустили в воду, после чего уж начал набирать скорость и скрылся под водой. Местный житель отметил, что в отличие от ужей, гадюки так не могут.

Как отличить водяного ужа от гадюки?

По размеру : уж заметно крупнее. Его длина достигает 1,1 метра, а гадюки – до 73 см.;

По окраске : у ужа – шахматные пятна, а у гадюки – зигзагообразная полоса:

По голове и чешуе : у ужа голова овальная с крупными чешуйками. У гадюки чешуйки мелкие, а голова треугольной формы;

По зрачкам : у ужа они круглые, а у гадюки вертикальные.

Видео «Жесть Камышин» / t.me

Фото обработано ИИ

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