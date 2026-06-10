



В городе Волжском Волгоградской области полиция установила личность самокатчика, который накануне на улице Мира сбил 23-летнюю девушку и скрылся с места ДТП. Установлено, что это совершил 13-летний школьник, который взял электросамокат через приложение, воспользовавшись аккаунтом друга.

Как уточнили в администрации Волжского, пострадавшая обратилась в полицию, которая начала поиски виновника ДТП. Нарушителя быстро вычислили сотрудники Госавтоинспекции.

- Так как школьнику ещё нет 14 лет, привлекать его самого к ответственности не будут (дело закрыли). Но теперь вопросы есть к его родителям — на них составили протокол за плохое воспитание (статья 5.35 КоАП РФ). Семья мальчика уже принесла извинения пострадавшей, - рассказали в администрации Волжского.

Понесет ли ответственность друг, который позволил виновнику ДТП воспользоваться своим приложением для оформления самоката, не уточняется.

Видео с места происшествия снял супруг пострадавшей. По его словам, его жену днем 8 июня на улице Мира, 12а сбили «два гоблина» на самокате и скрылись, оставив «следы». Пострадавшую госпитализировали.

Видео: Волгоград / МАКС





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