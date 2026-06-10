Волгоградцам рассказали о способах увеличения отпускных





Размер отпускных выплат волгоградцам можно увеличить с помощью учета всех видов премий и надбавок, а также за счет выбора месяца для отдыха. Об этом 10 июня сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

- В расчет идут не только оклад, но и ежемесячные, квартальные, годовые премии, надбавки и доплаты, всё, что связано с оплатой вашего труда. Если вам начисляли премии за результаты работы, а в отпускных их не учли, то это повод требовать перерасчет, - рассказал парламентарий ТАСС.

Если отпускные были начислены без учета премий, работник вправе требовать перерасчета. Работодателю за ошибки грозит штраф до 50 тысяч рублей.

База для расчета формируется из среднего дневного заработка за последние 12 месяцев. В случае индексации зарплаты в организации выплаты должны пересчитываться с применением специального коэффициента.

Депутат отметил, что на итоговую сумму влияет количество рабочих дней в выбранном месяце — чем их больше, тем выше размер выплат в организации.