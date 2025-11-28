Главе Иловлинского района грозит арест





Главе Иловлинского района Волгоградской области Ивану Гелю могут изменить меру пресечения. Как сообщает ИА «Высота 102», с соответствующим ходатайством накануне, 27 ноября, обратился к суду представитель потерпевшей стороны Юрий Букаев.

По данным информагентства, Юрий Букаев попросил суд изменить меру пресечения главе района с подписки о невыезде на заключение под стражу. Представитель потерпевших, в частности, считает, что подсудимый проявил неуважение к суду, не явившись на заседание 31 октября. Тогда, напомним, адвокат Ивана Геля Михаил Расстрыгин сообщил суду, что его подзащитный находится в волгоградской больнице №25. Однако сведений о состоянии его здоровья он предоставить не мог. Соответствующий запрос в лечебное учреждение был направлен судьей.

Согласно ответа медицинской организации, Иван Гель находился в волгоградской больнице с 27 по 31 октября, после чего был выписан на амбулаторное лечение. Однако о противопоказаниях, которые могли бы помешать главе района участвовать в судебном заседании, в документе не было сказано. Представитель потерпевшей стороны считает также, что подсудимый умышленно сорвал заседание. При этом отмечено, что аналогичные действия Ивана Геля, который находится под подпиской о невыезде, ранее уже совершались главой района. Например, в апреле 2025 года он побывал в Москве на Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России» и даже сам выложил фотоотчет о мероприятии со своим участием. А в октябре прошлого года Иван Гель не явился в областной суд, где рассматривалось ходатайство потерпевших об изменении территориальной подсудности по уголовному делу. Тогда глава района, говорится в ходатайстве, также проявил демонстративное неуважение к нормам закона, приняв участие в другом мероприятии в Волгограде.

После оглашения ходатайства представитель обвинения взял паузу для озвучивания позиции прокуратуры. Адвокат Ивана Геля решил выступить после того, как свое мнение на следующем заседании выскажет прокурор.

Между тем, на судебном заседании, которое состоялось накануне, продолжился опрос свидетелей. В суд были вызваны 8 человек, явились трое. Двое из свидетелей, которые являются сотрудниками противопожарной службы, подтвердили суду, что Александр Переярин выступал против участия сотрудников администрации в тушении пожаров. В частности, он пытался убедить Ивана Геля, что в этом должны быть задействованы обученные люди, работа которых должна быть застрахована. Эти показания подтвердили позиция стороны потерпевших, которые считали и считают, что гибель Александра Переярина стала следствием незаконных действий главы района, заставляющего своих подчиненных заниматься не своим делом, а именно – тушить пожары.