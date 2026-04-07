Первенство России по водному поло: Ростов обыграл Волгоград 21:20





В Астрахани стартовал финальный этап первенства России по водному поло среди юношей до 21 года. В группе А за выход в плей‑офф борются сразу четыре сильные команды: сборная Волгоградской области, СШОР Астраханской области, молодёжная сборная Санкт‑Петербурга и сборная Ростовской области.

Первый матч для волгоградцев сложился крайне напряжённо: они встретились с командой Ростовской области и уступили с минимальным счётом – 20:21.

Матч начался с обоюдоострых атак. В первой четверти сборная Волгоградской области несколько раз отыгрывалась, но из‑за большого числа удалений не смогла удержать темп. Ростовчане выиграли период со счётом 6:4 благодаря эффективному использованию стандартных положений и грамотной игре в большинстве.

Второй период матча получился не менее динамичным – команды обменивались голами, а лидерство несколько раз переходило из рук в руки. Итоговый счёт периода – 5:6 в пользу Ростовской области. Волгоградцы проявили характер, отыгрываясь и сравнивая счёт, но уступили в концовке.





После большого перерыва волжане добавили в скорости и начали сокращать отставание. Ключевую роль сыграли Владислав Капустин и Матвей Элизбарян, которые активно помогали в организации атак, а Сергей Малахов реализовал гол со столба. Команда сократила отставание и вернула интригу в игру.

В заключительном отрезке волгоградцы показали настоящий характер. Илхам Асадов и Владислав Капустин организовали несколько опасных атак, а вратарь Андрей Стрельцов совершил несколько важных сейвов. Однако, несмотря на все усилия, команде не хватило буквально одного точного броска, чтобы сравнять общий счёт. Финальная сирена зафиксировала победу Ростовской области – 21:20.

Волгоградская область – Ростовская область – 20:21 (4:6, 5:6, 6:5, 5:4). 6 апреля. Первенство России среди юниоров до 21 лет. Группа А, матч 1. Астрахань. Бассейн СЗК «Звёздный».

Судьи: Эдуард Васенин (Казань), Алексей Солодов (Нижний Новгород).

Волгоградская область: Андрей Стрельцов – Малахов (2), Асадов (4), Антонов (2), Капустин (3), Арсений Стрельцов (3), Элизбарян (3) – Лутошкин, Семашкин, Сергеев, Кожевников (1), Чуксин (2), Медведев, Самороковский.

Ростовская область: Гриценко – Молодкин, Кирсанов (2), Дробневский, Стучилин (7), Одынаев (1), Савушкин (8) – Кобанов, Новошинский, Гажа, Титов (1), Красилов (2), Пасишниченко, Цыпурдиенко.

Выигранные спринты: 3 – 1.

5-метровые/голы: 3/1 – 3/3.

Удаления: 15 – 6.

Несмотря на поражение, сборная Волгоградской области показала, что готова бороться с соперниками на равных. Следующий матч волгоградцы проведут против молодёжной сборной Санкт‑Петербурга.

Александр Веселовский

Фото Андрея Поручаева