Волгоградцам предлагают расстаться с мелочью: адреса пунктов приема





Жителям Волгоградской области предлагают вытрясти из кошельков и карманов всю ненужную мелочь. «Монетная неделя» продлится в регионе с 6 до 18 апреля.

- На «Монетной неделе» накопившиеся у горожан монеты можно обменять на бумажные деньги. При желании средства зачислят на банковский счет. Во всероссийской акции участвуют более 16 тысяч торговых точек и 4 тысячи подразделений по всей стране, - рассказали в пресс-службе Банка России.

В Волгограде расстаться со звенящими в карманах пятаками (как и с монетами другого номинала) можно по адресам:

Краснооктябрьский район:

- улица Правды, 4;

- улица Библиотечная, зд. 2;

- улица имени Германа Титова, д. 43А;

Дзержинский район:

- улица Ангарская, 69Б;

- улица Историческая, 175;

- поселок Гумрак, улица им. Абрамишвили, 1А;

- улица имени П.Осипенко, д. 18А, помещение 1;

Центральный район:

- улица Пархоменко, д. 1, помещение 28;

- улица имени Ткачева, зд. 16Б;

Ворошиловский район:

- улица Череповецкая, 25;

- улица Козловская, д. 15;

Советский район:

- проспект Университетский, 107;

- улица Дунайская, д. 1, кв. 1, кв. 3;

- СНТ «Гидростроитель Советский», д. 58, кв. 2;

- улица 25- летия Октября, д. 12;

- улица Туркменская, д. 19;

- улица имени маршала Василевского, д. 4А;

- улица имени гвардии сержанта Шумского, д. 3А;

Кировский район:

- переулок Балаковский, д. 1;

- улица имени Пожарского, 336;

Красноармейский район:

- бульвар Энгельса, д. 8А, кв. 1Э;

- улица 50 лет Октября, д. 350;

Осенью 2025-го волгоградцы сдали больше 240 тысяч монет на сумму 877,5 тысячи рублей. Чаще всего горожане приносили 10-рублевки – их доля составила примерно четверть от общего числа. На втором месте – мелочь номиналом 10 копеек (87 килограммов). На третьем месте – 25- рублевые монеты. Их оказалось 90 штук, тогда как весной специалисты насчитали всего 4 штуки.

Фото из архива V102.ru