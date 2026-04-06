



В Центральном районе Волгограда сотрудниками полиции назначена проверка по факту женской драки возле ночного клуба.

Напомним, инцидент произошел возле заведения «Госсип» на ул. Чуйкова. В социальных сетях 6 апреля появилось видео, на котором представительницы прекрасного пола возят друг друга по асфальту и таскают за волосы.

Видеоролик быстро разлетелся по местным пабликам и стал одной из обсуждаемых тем нынешнего дня. В связи с этим сотрудниками полиции была назначена проверка.

Установлено, что к настоящему моменту ни один из участников инцидента не обращался с заявлением в полицию. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Скриншот: Треш Волгоград / t.me