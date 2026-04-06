



Бегущая через дорогу черная кошка, разбитые тарелки, которые, конечно же, сулят лишь счастье, и свист как предвестник безденежья. Сколько примет существует в нашей жизни. В ходу у современных людей все еще остаются не только бытовые, будничные, но и профессиональные поверия. Почему врачи скорой помощи не любят меняться сменами, а артисты цирка никогда не делятся своим реквизитом – в материале ИА «Высота 102».

Фельдшер скорой помощи: «Не желайте мне легкой смены»

Для того, чтобы испортить рабочий настрой сотруднику скорой помощи, достаточно всего лишь пожелать ему легкой смены или спокойной ночи. Никаких аргументов в пользу этого правила, конечно, нет, но, по словам самих медиков, работает оно почти безотказно – после «легкой смены» будет шквал самых непростых вызовов.

– Коллеги, уходя домой, говорят: «Ничего не будем желать!», – улыбается фельдшер. – О хорошей смене нам могут сказать уже после ее окончания, когда от усталости мы еле-еле стоим на ногах.

Ни к чему хорошему, верят волгоградские медики, не приведет и чехарда с дежурными сменами. Стоит лишь выйти не в свой черед, говорят они, как тебя закрутит стремительная рабочая «карусель».





– Действительно такое бывает нередко. Поменяешься с коллегой дежурствами, и тяжелые случаи идут буквально один за одним. Едешь к пациентам, а сам думаешь: «Ну и зачем я менялся?». И все-таки работа есть работа. На ней в любой день нужно выкладываться на все сто.

О суевериях и их неистощимой силе волгоградским врачам и фельдшерам приходится говорить и с самими пациентами. Представьте ситуацию: человека кладут на носилки и выносят из квартиры ногами вперед (что, к слову, рекомендовано из-за снижения риска травматизации). Реакция большинства горожан в этом случае очевидна.

– Конечно, мы тоже люди. Поэтому иногда легче перевернуть человека в другую сторону, чем терять время на споры и обсуждения, – подтверждает сотрудник скорой помощи.

Сотрудник МЧС: «Сухих тебе рукавов»

И встреча молодого сотрудника, и проводы на пенсию «бывалого» спасателя не обходятся без церемонии «омовения». И если новичка могут облить водой из обычного ведра, то опытного сотрудника обливают в соответствии с его статусом.

– Чтобы рабочие сутки прошли спокойно, мы всегда желаем коллегам «сухих рукавов», – говорят спасатели.





К слову, сотрудники ГКУ «Служба спасения», напротив, не боятся фраз о спокойных дежурствах. Оставляя на смене одного из коллег, они желают ему «Хорошей работы, славной погоды и семи футов под килем и отсутствия происшествий».

Артист цирка: «Грызете семечки? Мы останемся без прибыли»

Немало суеверий из поколения в поколение передают друг другу и артисты цирка. Сидите спиной к манежу? Грызете семечки в зрительном зале? Рискуете столкнуться с их справедливыми замечаниями.





– В цирке считается, что зритель, который грызет семечки, не просто выражает свое неуважение, но и навлекает на труппу финансовые неудачи во время гастролей, – отмечают в Волгоградском цирке. – А еще артисты серьезно относятся к выходу на манеж и, стоя перед кулисами, просят униформистов ни в коем случае не пробегать перед ними. Иначе все пойдет не по плану.

А еще, как и людям многих других профессий, артистам цирка не желают удачи. Для того, чтобы человек улыбнулся не формально, а искренне, ему достаточно сказать: «Хорошей тебе работы!»

Актриса: «Второй премьерный показ всегда будет менее удачен»

Работая буквально на разрыв, артисты театра хотят, чтобы ничего постороннего не отвлекало их от дела. Отсюда «растут ноги» многих примет. Не выдавая личных ритуалов, волгоградские артисты говорят лишь о самых популярных повериях.





– Если текст упал на пол, то на него нужно сесть. Иначе потеряешь роль, – делится актриса Нового экспериментального театра Екатерина Мелешникова. – А споткнувшись в начале спектакля, ты практически наверняка справишься с ним на «отлично».

Рассчитывая на успех премьеры, на втором показе нового спектакля работники театра уже не рассчитывают на подобную реакцию – такая уж примета!

Рыбак: «Перед рыбалкой не стоит бриться. Рыба не узнает!»

Без примет не обойтись и в случае, когда речь идет об азарте. Рыбаки, как люди, фанатично влюбленные в свое хобби, ради щедрого улова готовы не только отказаться от рыбных консервов при сборах на природу, но и не побриться – иначе же их просто не узнает рыба!





– Некоторые поверия действительно работают. Хотя, скорее всего, это просто самовнушение, – рассуждает волгоградец Иван Гордеев. – Тем не менее, рыбаки советуют не ловить с первого заброса. И, конечно, желать не удачи, а «ни хвоста, ни чешуи», в ответ на которое их, скорее всего, пошлют к черту.

Фото: Нового экспериментального театра, Ивана Гордеев, архив V102.ru