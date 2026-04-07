Водорослям – крышка! В Волгограде жители меняют пластик на мальков





В Волгоградской области реализуется региональный проект «Водорослям – крышка!». В ближайшее время около трех тонн пластиковых крышек обменяют на мальков, которые пополнят популяцию обитателей Волги.

Как рассказали в пресс-службе регионального оператора, крышки, собранные совместно с дошколятами и их родителями, а также учениками различных образовательных учреждений Волгограда, будут направлены на вторичную переработку. На вырученные деньги организаторы проекта купят мальков растительноядных видов рыб, которых затем выпустят в Волгу.







– Все жители нашего региона могут принести пластиковые крышки в абонентский пункт компании или в сборные пункты в торговых центрах, чтобы поучаствовать в экологической акции. После сбора пластик будет передан предприятиям по переработке. На деньги за передачу пластика мы сможем приобрести мальков сазана, толстолобика и белого амура. Ближайший выпуск мальков в Волгу состоится уже 11 апреля на Ельшанской набережной, – рассказала представитель компании.

В рамках акции сотрудники провели экологические уроки и мастер-классы в образовательных организациях. Специально для сбора пластиковых крышек студенты волгоградского технологического колледжа своими руками смастерили из различных упаковок накопители, которые украшали школы, детсады и другие организации.

Одним из сборных пунктов стал подростково-молодежный клуб «Вектор». В нем с Татьяна Змиевская проводит занятия с юными волонтёрами. Как пояснила специалист, мальки, купленные на вырученные от сдачи пластика средства, помогут очистить от загрязняющих Волгу сине-зеленых водорослей.

– Мы сможем сделать два благих дела: спасти нашу окружающую среду от загрязнения во время производства пластика, а также очистить Волгу. Для покупки одного малька потребуется около 100 пластиковых крышек. Взамен мы получим для нашего города различные вещи из переработанных материалов и чистую воду, – пояснила Татьяна Змеевская.

Благодаря акции, на полигоны не попадет пластик, период разложения которого занимает от 100 до 150 лет. На сегодня волгоградцами собрано уже около 1,5 тонн пластика.

– В акции поучаствовало более 2 тысяч человек. Было проведено более 60 экоуроков в школах и детских садах. В скором времени крышки будут отправлены предприятиям для переработки в полимер-песчаные изделия. Все перерабатывающие компании – местные: мы поддерживаем экономику замкнутого цикла и не собираемся перевозить вторичное сырье за пределы региона, – заверил директор НКО «Чистое будущее» Владимир Садовников.

Добавим, что в этом году, благодаря активности жителей Волгограда, организаторы акции планируют минимум два выпуска молоди рыб в Волгу.



