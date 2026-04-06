



В Волгоградской области региональные власти утвердили новые показатели оценки эффективности учреждений культуры. Согласно приказу облкомкультуры, в течение трёх ближайших лет театрам, музеям, концертным организациям, культурно-досуговым центрам, архивам, ведомственным образовательным учреждениям, планетарию и даже библиотекам предстоит ударно поработать над своей финансовой независимостью. Для учреждений подготовлен план по увеличению доходов от платных услуг на 50% за три года.

Наращивать прибыль госучреждениям предстоит в три этапа: в 2026 году на 16%, в 2027 и 2028 году рост должен составить ещё по 17%.

За счёт чего учреждения смогут столь кардинально нарастить прибыль от коммерческой деятельности, в документе не уточняется, однако указывается, что одновременно они должны нарастить количество посетителей на 33%. Исключение сделано лишь для архивов и образовательных учреждений, для которых этот показатель не актуален.

Отметим, также в числе параметров, которые предстоит достичь волгоградским учреждениям к 2028 году, – рост зарплатного фонда. На 21% для театров, музеев, культурно-досуговых, ведомственных образовательных учреждений, концертных организаций. На 0,1% для библиотек, архивов и некоторых других учреждений.

