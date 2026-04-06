



В Волгограде пустеют торговые залы крупных ТРЦ. Всего за несколько месяцев о полном закрытии точек или сокращении пунктов продаж сообщили несколько крупных игроков на рынке. Почему город теряет популярные магазины одежды? Правда ли, что маркетплейсы захватили большую часть рынка? И будут ли востребованы освободившиеся торговые площадки?

Какие магазины закрылись?

В конце марта об освобождении торговых залов в гипермаркете «Ашан» на Исторической, в ТРЦ «Акварель» и ТЦ «Парк Хаус» сообщили владельцы сети бюджетной одежды Modis. По данным «Коммерсанта», на пике своего развития компания «Одежда 3000» открыла 120 торговых точек. Однако 2020 год, когда основатель компании Игорь Сосин умер от сердечного приступа, ударил по некогда прибыльному бизнесу. Согласно открытой информации, по итогам 2024 года выручка магазинов сократилась сразу на 33%, а убытки достигли полутора миллиардов рублей.

Практически следом печальную для поклонников сети новость сообщили и владельцы O'STIN. Впрочем, предприниматели решили не рубить свой бизнес под корень, ограничившись пока лишь оптимизацией нерентабельных торговых точек. За несколько недель в Волгоградской области закрылись магазины бренда в Ворошиловском торговом центре, а также у ТЦ «ПланетаЛето» в Волжском. Несмотря на затягивание ремней, представители федеральной сети смогли сохранить четыре магазина в ТЦ Волгограда и еще один – в городе-спутнике.





Закрытые рольставни встречают покупателей, привыкших выбирать наряды в выкупленном ливанской группой компаний магазине MAAG в Ворошиловском торговом центре, который в свое время стал заменой ушедшей из России Zara. Также в скором времени волгоградцы могут не досчитаться магазинов сети Gloria Jeans, в последние годы сменившей представления многих покупателей, как о сети с одеждой для подростков. Несмотря на планы руководства закрыть около 150 нерентабельных торговых точек, в Волгограде пока работают все из шести павильонов бренда.

Федеральные эксперты, передает ТАСС, говорят о ликвидации розничных магазинов 13 брендов. К слову, часть из них уже ушла с рынка. В процессе закрытия находятся российские фэшн-марки Mollis, Urban Vibes, YOLLO, а также немецкая Bugatti. Также уходит с рынка отечественный бренд детских товаров и одежды Orby. Еще один российский бренд одежды для детей и мам Pelican переходит в онлайн. Сокращают количество своих магазинов и российские бренды Desport (спортивные товары), Motherbear (товары для детей), «Домотехника» (бытовая техники и электроника (БТиЭ), Cats & Dogs (товары для животных).





Несмотря на печальную тенденцию, многие бренды не покидают российский рынок, а лишь меняют формат работы и избавляются от точек, которые приносят наименьшую прибыль. Некоторые из федеральных сетей активно осваивают маркетплейсы, предлагая покупателям шопинг в несколько кликов.

Почему магазины прощаются с покупателями?

Об одной из самых очевидных, лежащих на поверхности, проблем и сотрудники магазинов, и их владельцы говорят уже не первый год – живой шопинг не выдерживает конкуренции с онлайном. По их словам, маркетплейсы, в одночасье очаровавшие тысячи покупателей, перебивают спрос не только огромным ассортиментом, но и более низкими ценами на товары.

– Наш магазин располагается на первом этаже, и во время концертов или других мероприятий, которые проходят в торговом центре практически каждые выходные, люди действительно к нам заходят. Однако количество посетителей идет вразрез с числом покупок. В большинстве случае волгоградцы либо просто присматриваются, либо заходят в примерочную, фотографируют артикул понравившейся им вещи и ищут ее на маркетплейсе. И, в принципе, здесь все очевидно – товар, который в нашем магазине стоит пять тысяч рублей, они с большой долей вероятности найдут тысячи за три. Не нужно ни сезонных распродаж, ни даже нашумевших «черных пятниц». Из-за такого мощного давления онлайн-магазинов на наших глазах падали даже те сети, которые выдержали время пандемии и справились с последствиями санкций… – рассказывает администратор одного из крупных сетевых магазинов, работающего в ТРЦ «Мармелад».





Массовое закрытие торговых точек, признают в ТЦ, характерно сегодня на только для Волгоградской области. По словам специалистов, все больше крупных сетей «сматывают удочки» и из-за бесконечной битвы с маркетплейсами, и из-за поднявшейся с начала года ставки НДС.

– Причины проблем лежат на поверхности. Новые ставки НДС, увеличение арендной платы, – комментирует сотрудник коммерческого отдела ТРЦ «ВолгаМолл». – Наши расходы растут, и одни только услуги ЖКХ в последнее время подорожали на 15%. Но мы стараемся держаться либо прежнего прайса, либо поднимать цену незначительно – максимум на 3-5%. Иначе предприниматели просто не выдержат, и волна закрытий накроет нас еще сильнее.





Все как один, представители торговых центров говорят, что ростки будущей ситуации появились еще во время пандемии. Оставаясь в режиме самоизоляции, все больше горожан открывали для себя прелести онлайн-шопинга.

– Меньше людей идут в торговые центры и из-за того, что в кинотеатрах сократилось число кинолент. Раньше какие-нибудь разрекламированные блокбастеры собирали целые залы. Несомненно, на премьеры зрители идут и сейчас. Но, вы знаете и сами, что новинок проката стало заметно меньше, – заключает собеседник ИА «Высота 102».

Что будет дальше?

Несмотря на наметившуюся тенденцию, руководители волгоградских ТРЦ не склонны сгущать краски. По их словам, на место освободившим площади арендаторам быстро приходят новые «игроки».

– Если говорить про наш торговый центр, то в скором времени на месте закрывшихся MAAG и O'STIN откроется единственный в городе магазин Lime. Это решение мы приняли еще год назад, но нам было необходимо дождаться окончания договоров аренды, – рассказывает директор Ворошиловского ТРЦ Надежда Васильева. – Плановая смена арендаторов происходит из-за того, что при замене локальных брендов на федеральные и межконтинентальные, мы одномоментно заключали много договоров. Сейчас их срок подошел к концу. Ничего критичного в этом нет, все идет по плану.





По словам Надежды Васильевой, раньше срока из торгового центра ушли лишь несколько небольших магазинов, чьи владельцы либо уехали в другие регионы, либо не справились с финансовыми трудностями.

– На их площадях вскоре тоже откроются новые бренды. Так что могу сказать однозначно – пустующими торговые центры точно не будут, – убеждена собеседница ИА «Высота 102». – Если же говорить про влияние маркетлейсов на бизнес, то оно очевидно. Правда, в ближайшее время мы ждем закрытия офлайн-магазина Lamoda. Решив поработать в «живом» формате, они не справились с нагрузкой и объявили о возвращении исключительно в онлайн.

