В Волгоградской области произошел излив нефтепродуктов. По информации Нижне-Волжского управления Росприроднадзора, инцидент произошел около села Алешники Жирновского района – зафиксировано попадание нефтепродуктов на почву, а также в акваторию реки Карамыш и в водный объект. Специалисты ведомства установили, что причиной происшествия стал порыв нефтепровода в водоохранной зоне реки. Площадь загрязнения составила более 400 кв.м.