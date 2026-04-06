



Волгоградские лор-врачи бьют тревогу из-за губительных последствий наушников. По их словам, за последние годы число подростков, фанатеющих от громкой музыки и выкручивающих звук на полную мощность, в два раза чаще обращаются с наружными отитами. О других неочевидных проблемах использования популярных «затычек» - в материале ИА «Высота 102».

Пользу наушников волгоградские специалисты, конечно же, не отвергают. Однако для того, чтобы безобидное прослушивание музыки не обернулось неприятными, а порой и необратимыми последствиями, горожанам следует знать чувство меры.

- Наушники могут приводить не только к наружным отитам, но и к тугоухости, - комментирует заведующая кафедры оториноларингологии ВолгГМУ Наталья Тарасова. – Причем, чаще всего ей подвержены молодые люди. Из-за того, что слуховая функция снижается постепенно, волгоградцы обращаются к врачу с уже давно развившимся явлением. К сожалению, иногда последствия бывают необратимыми, и вылечить тугоухость мы просто не можем.

Жителей, предпочитающих громкий звук со всеми его оттенками, должен насторожить не только дискомфорт, но и постоянный шум в ушах.

- Для того, чтобы наушники не приносили вреда, носить их можно не больше 30 минут в день, - заключает волгоградский врач-оториноларинголог. – Важно, и чтобы интенсивность звука не превышала 30 децибел. Использовать устройство ночью, во время сна, категорически запрещено. Восстанавливать нервную систему будет только сон в тишине и в темноте.

Фото Павла Мирошкина