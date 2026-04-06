



В Волгоградской области в марте средняя стоимость автомобиля составила 2,6 млн рублей. Подсчитали эксперты сервиса Авито Авто, сравнив показатели с февралем 2026 года.

При этом средняя стоимость нового автомобиля в Волгоградской области снизилась на 1%. Подешевели модели OMODA C5 (-6,1% до 2,6 млн), Geely Atlas (-3,1% до 3,7 млн) и LADA Iscra (-2,8% до 1,5 млн).

За месяц также вырос и спрос на ряд автомобилей. Лидерами стали «Лада Гранта» и Haval Jolion. За месяц также спрос увеличился на модели: Geely (+44%), Jetour (+43%), OMODA (+16%) и JAC (+15%). В десятку также вошли Geely Monjaro (+36%), Atlas и TENET T8 (по +31%), а также российские модели LADA Granta и Vesta (по +30%).

— Очередное снижение ключевой ставки и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики позитивно влияют на настроения покупателей, а дилеры со своей стороны стали предлагать более интересные условия на фоне необходимости закрытия квартальных планов. В целом можно сказать, что рынок постепенно адаптируется к новым условиям и как следствие мы видим сезонное повышение активности, — резюмировал руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артём Хомутинников.