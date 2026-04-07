



Накануне Пасхи волгоградские хозяйки пытаются удивить гостей самым оригинальным, эстетичным и при этом фотогеничным набором угощений. Куличи с «инстаграмным» декором дополняют яйца в перламутре, блестках или в «космических» оттенках. Однако, по словам врачей, в погоне за праздничным лоском горожане нередко забывают о собственной безопасности. О рисках использования экстравагантных красителей – в материале ИА «Высота 102».

При подготовке к светлому празднику волгоградцам советуют переходить на самые безопасные, натуральные, красители или хотя бы внимательно читать состав магазинных смесей. Чем точно не стоит декорировать пасхальное блюда, так это красителями для тканей и пластика, а также акварельными красками. По словам врачей, синтетические вещества могут в прямом смысле отравить горожанам Пасху, став причиной аллергии или даже приступа астмы.

– Необычные красители, которые не предназначены для употребления в пищу, действительно приводят к не самым приятным последствиям, – подтверждает профессор кафедры клинической фармакологии и интенсивной терапии ВолгГМУ Наталия Рогова. – А вот смеси, которые лежат на полках продуктов магазинов, можно использовать без опаски. Главное, чтобы на нем было написано – «пищевой».





Для того, чтобы пасхальный стол подарил волгоградцам лишь приятные впечатления, профессор рекомендует добавлять красители в кастрюлю к уже готовым яйцам, а не варить продукт вместе с ними.

– Вареное яйцо меняет свои свойства, и в случае использования небезопасного красителя им в лучшем случае пропитается лишь скорлупа, что значительно снизит возможные риски, – отмечает Наталия Рогова.