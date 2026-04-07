Верующие волгоградцы отмечают Благовещение. Что принято в этот день?





Благовещение, один из важнейших церковных праздников, отмечают волгоградцы сегодня, 7 апреля. О его истории, установленных церковью традициях и народных приметах расскажем в материале ИА «Высота 102».

Праздник, который в этом году выпал на Страстную неделю, связан с евангельским эпизодом, когда Архангел Гавриил явился к деве Марии с белой лилией – знаком непорочной чистоты. Читая пророчества Исайи о деве, которая родит миру Спасителя, будущая Матерь Божия даже не думала о том, что эта миссия достанется именно ей.

Услышав слова Архангела Гавриила о том, что у нее родится сын, который станет Избавителем для человечества, Мария смутилась – она сохраняла девство и пока не собиралась вступать в брак. На это Архангел ответил: «Сойдет на Тебя Дух Святой».

Не просто вспоминать, но и отмечать евангельское событие начали в IV веке. В это время равноапостольная императрица Елена попросила возвести Базилику Благовещения в том месте, где, предположительно, Архангел и явился Деве Марии.

Как отмечают праздник?

На Благовещение священники советуют волгоградцам сходить в храм. После праздничного богослужения верующие выходят на улицу и выпускают в небо белых голубей как символ благой вести.

В эти дни горожанам также советуют не «тонуть» в суете накануне Пасхи, задумываясь о дизайне куличей и украшении дома. Главным «лекарством» для души, отмечает настоятель храма Рождества Христова протоиерей Олег Почтаков, станет отсутствие ненужной суеты.

- Страстную неделю нужно провести очень внимательно и сосредоточенно. На вторник в этом году выпадает Благовещение, дальше мы будем ждать Причастия в Великий четверг, в пятницу поклонимся распятому и умершему Иисусу Христу при вынесении плащаницы, духовно готовясь к Пасхе. Конечно, нам важно соблюсти меру, не увлекаясь всем внешним - выпечкой куличей, приготовлением праздничных блюд. Опытные христиане знают, что накануне Пасхи нужно пускать в свою жизнь как можно меньше суеты. Пожалуй, это главный совет для всех горожан, - заключает священник из Волжского.

Народные приметы

По погоде на Благовещение в прежние времена пытались судить о будущем лете и урожае. Считалось, что, если 7 апреля на безоблачном небе светило солнце, то в самый жаркий сезон следует ждать много гроз. Если же день выдавался дождливым, наши предки рассчитывали на щедрое половодье и богатый улов рыбы на целый год.

В случае, когда весна настолько робко вступала в свои права, что позволила начать апрель со снега, жители предвкушали скупой урожай. А вот ветер и туман, напротив, считались добрым знаком – запасам быть!