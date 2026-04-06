



Жизнь волгоградского ветерана Михаила Терещенко могла бы стать готовым сценарием для фильма про человека, который пережил войну, нашел себя в мирной жизни и ни разу не отступил от принятого еще в юности правила – не подставлять и не предавать. Награжденный орденом Красного знамени пять (!) раз, он никогда не козырял своими наградами. Напротив, говорил о них с толикой стеснения. В день появления почетного военного знака корреспонденты ИА «Высота 102» вспоминают о боевом и жизненном пути человека удивительной силы – тела и духа.

Ордена Ленина и Красной звезды Президиум ЦИК СССР учредил 6 апреля 1930 года. За 61 год военную награду получили почти четыре миллиона человек.

Начало войны Михаил Терещенко встретил курсантом Гомельского стрелково-пулеметного училища. Уже 7 ноября 1941 года он, юный невысокий парнишка, шагал на знаменитом параде по Красной площади. К слову, о том историческом событии, вплоть до мелочей, он помнил даже спустя полвека после окончания Великой Отечественной.

– Свой первый орден Красной звезды папа получил за форсирование Днепра. Будучи артиллеристом, он сбил самолет, что было огромной редкостью, – вспоминает дочь знаменитого ветерана Татьяна. – А после его расчет долгое время удерживал противника, не давая ему возможности переправиться через реку. После гибели заряжающего папа сам заряжал орудие, выставлял цели. Пока он вместе с сослуживцами держал оборону, наши успели навести понтонный мост. О тех событиях он говорил очень мало, что называется, обходил тему по краешку. Но на мой вопрос, убивал ли он немцев, отвечал откровенно: «Убивал. Но никогда не добивал целенаправленно».





Участник Великой Отечественной войны, освобождавший Киев, Львов и Прагу, своим главным правилом жизни, которое, по его собственным словам, и помогало вынести все испытания, Михаил Терещенко называл честность. Честность по отношению к другим людям, труду и самой жизни.

– Три ордена Красной звезды папа получил уже в мирной жизни, – работая на полигоне Капустин Яр и участвуя в запуске первой баллистической ракеты с ядерной боеголовкой. Об этих событиях он тоже говорил очень скупо, но однажды в одной из волгоградских газет я прочитала стихотворение, которое отцу посвятил его коллега. Из него стало понятно, что при взрыве, который случился в 60-х годах, папа сумел быстро среагировать и не допустил серьезных потерь, – говорит Татьяна Терещенко. – Всю жизнь он отмечал: «Я никогда не перекладывал свою вину и брал ответственность за происходящее на себя». Это помогало ему чувствовать себя человеком с чистой совестью и спокойно смотреть людям в глаза.





За сто лет жизни волгоградец не раз терял друзей и товарищей, буквально заглядывая смерти в глаза, но при этом удивительным образом сохранял в сердце свет и тепло.

– Папа всегда говорил, что жизнь – это постоянное движение. Едва ли не до последнего дня он выходил гулять. Хотя бы немного, хоть маленький кружочек. Соседи, видя его улыбку, вряд ли догадывались, что в те моменты ему было очень тяжело. Когда Михаил Васильевич ушел, они не могли поверить: «Как же так? Он ведь был таким бодрым», – вспоминает дочь ветерана. – К слову, он очень философски относился к тому, что жизнь имеет свое начало и свой конец. Видя смерть столько раз, он ее не боялся. Перед Днем Победы в 2023-м году я, переживающая и не понимающая, чем еще могу ему помочь, повторяла: «Папочка, скоро 9 Мая. Все будет хорошо». Он тогда посмотрел на меня такими мудро-грустными глазами, слабо улыбнулся и сказал: «Да, на парад, Таня, мы с тобой, наверное, уже не пойдем. Но чарочку за Победу поднимем!». Даже предчувствуя свой скорый уход, он старался меня поддержать и ободрить. Насколько это было в его силах.

Фото Павла Мирошкина