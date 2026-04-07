Волгоградским ветеранам выплатят по 10 тысяч ко Дню Победы





Волгоградским ветеранам выплатят по 10 тысяч рублей накануне Дня Победы. Деньги планируют зачислить на счета одновременно с пенсией.

- По указу Президента десять тысяч рублей направят участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, которые в эти годы несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий, - сообщают в Социальной фонде России по Волгоградской области. – Праздничные начисления положены и ветеранам Великой Отечественной за участие в боевых операциях, выполнение спецзаданий в воинских частях действующей армии и в тылу противника, а также на территории других государств.

Волгоградцам напоминают, что дополнительную сумму многие ветераны получили уже 3 апреля. Следующие выплаты назначены на 10 и 21 апреля.

- Всем, кто снимает пенсию с банковской карты, выплаты поступят туда же, - отмечают в региональном отделении Соцфонда России. – Если же деньги ветеранам приносит почтальон, то надбавку ко Дню Победы они могут получить в кассах почтового отделения.

