В Telegram предупредили волгоградцев о готовящейся блокировке





В Волгограде Telegram на фоне новостей о его полной блокировке предупреждает пользователей о введении самоограничений.

В сообщениях, разосланных горожанам сегодня утром, сказано, что в ближайшее время в регионе будет технически невозможно оформить подписку на Telegram Premium.

Напомним, что некоторые депутаты анонсировали полный отказ от мессенджера с 1 апреля. Тем не менее, от официальных заявлений о блокировке Telegram в Роскомнадзоре пока воздерживаются, отмечая лишь, что ограничивают его работу из-за несоблюдения российских законов.

Накануне глава Минцифры Максут Шадаев заявил о том, что в ведомстве против введения административной ответственности за использование жителями VPN.

- В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже, - сказал он в профильном сообществе "МИТ - Мы ИТ" на платформе Мах.

Фото Андрея Поручаева