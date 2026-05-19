Сезон аллергии набирает обороты в Волгоградской области





В Волгоградской области набирает обороты сезон аллергии. Вслед за пыльцой березы покой горожан нарушили злаковые травы.

По информации «Яндекс.Погоды», тимофеевка и мятлик заставили вспомнить о препаратах от аллергии жителей практически всей Волгоградской области. А вот пыльца березы, напротив, практически отступила от региона,. К середине мая она сохраняет влияние на жителей Камышина, Серафимовича и Михайловки, Жирновска и Урюпинска.

Напомним, что сезон аллергии стартовал в Волгограде на несколько недель раньше срока. Накануне Дня Победы улицы города и области укрылись и слоем тополиного пуха, который, как утверждают врачи, называют аллергеном ошибочно.

- Тополиный пух сам по себе аллергеном вовсе не является, - рассказывала заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ Элеонора Белан. – Аллергеном является пыльца растений. Пух же попросту переносит ее, вызывая раздражающее действие.

Волгоградцам, безо всяких прогнозов узнавших о цветении трав, советуют не терять времени на самодиагностику и показаться специалисту.

- Аллергики со стажем порядок действий знают уже назубок. А вот людям, которым не диагностировали аллергию, стоит записаться на прием к врачу. В первую очередь их должны насторожить регулярно повторяющиеся симптомы простуды без температуры, - отмечала в беседе с корреспондентами Элеонора Белан.

Фото сгенерировано с помощью ИИ