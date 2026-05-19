Потерял обе ноги, но вернулся за штурвал: судьба настоящего человека Алексея Маресьева

С портретами дедов, маршалов Победы и Сталина: первый большой фоторепортаж с парада 9 Мая в Сталинграде

Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

 На АЗС в Ростове-на-Дону произошел выброс газа
В Ростовской области 18 мая на АЗС произошел выброс газа после повреждения клапана. Как сообщает Привет-Ростов, инцидент произошел в Первомайском районе Ростова. В социальных сетях очевидцы опубликовали фото...
 Новые автомобильные заграждения установят на границе Ростовской области
Пункты пропуска госграницы в Ростовской области оборудуют новыми средствами принудительной остановки автомобилей. Как сообщает Привет-Ростов, филиал Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы уже разместил тендеры на электронной торговой...
Продажу спиртного ограничат в Камышине в день 110-летия со дня рождения Маресьева

Общество 19.05.2026 11:25
В Камышине в день празднования 110-й годовщины со дня рождения знаменитого летчика, Героя Советского Союза Алексея Маресьева ограничат продажу алкоголя.

Завтра, 20 мая, полки со горячительными напитками закроют в магазинах и наливайках на площади Павших Борцов от улицы Пролетарской до улицы Гагарина включительно, а также от улицы Октябрьской до Советской. Разжиться спиртным жители и гости Камышина не смогут с 18:00 до 21:00.

Праздничная программа начнется в 10:00 с возложения цветов к памятнику Алексею Маресьеву и торжественного марша с участием подразделений Камышинского гарнизона, роты почетного караула, а также учеников специализированных классов школ города.

Спустя полчаса на площади Павших Борцов откроют стелу «Рубеж Сталинградской доблести». Вечерняя программа запланирована там же. В 17:30 горожан зовут попробовать полевую кашу с дымком – раздавать ее будут у стадиона «Авангард». А в 18:00 камышан ждет концерт с участием артистов Волгоградской филармонии. В 21:00 праздничный день завершится фейерверком на стадионе «Авангард».

Совершив подвиг настоящего человека, Алексей Маресьев стал прототипом героя повести Бориса Полевого. Однако сам летчик своей популярности сторонился, повторяя: «Я не из легенды, я из нашей жизни. Я боролся за жизнь, я хотел вернуться в строй и воевать. И так делали многие…»

Подробнее о его судьбе корреспонденты ИА «Высота 102» рассказали в отдельном материале.

Фото Павла Мирошкина 

