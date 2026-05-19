



В Камышине в день празднования 110-й годовщины со дня рождения знаменитого летчика, Героя Советского Союза Алексея Маресьева ограничат продажу алкоголя.

Завтра, 20 мая, полки со горячительными напитками закроют в магазинах и наливайках на площади Павших Борцов от улицы Пролетарской до улицы Гагарина включительно, а также от улицы Октябрьской до Советской. Разжиться спиртным жители и гости Камышина не смогут с 18:00 до 21:00.

Праздничная программа начнется в 10:00 с возложения цветов к памятнику Алексею Маресьеву и торжественного марша с участием подразделений Камышинского гарнизона, роты почетного караула, а также учеников специализированных классов школ города.

Спустя полчаса на площади Павших Борцов откроют стелу «Рубеж Сталинградской доблести». Вечерняя программа запланирована там же. В 17:30 горожан зовут попробовать полевую кашу с дымком – раздавать ее будут у стадиона «Авангард». А в 18:00 камышан ждет концерт с участием артистов Волгоградской филармонии. В 21:00 праздничный день завершится фейерверком на стадионе «Авангард».

Совершив подвиг настоящего человека, Алексей Маресьев стал прототипом героя повести Бориса Полевого. Однако сам летчик своей популярности сторонился, повторяя: «Я не из легенды, я из нашей жизни. Я боролся за жизнь, я хотел вернуться в строй и воевать. И так делали многие…»

Фото Павла Мирошкина