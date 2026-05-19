



На первенстве мира по рукопашному бою, которое сейчас проходит в Кыргызстане, спортсмены из Волгограда уже добились первых успехов. Турнир ещё продолжается, и российская команда продолжит борьбу за медали в других весовых категориях.





В весовой категории 62 кг золотую медаль завоевал представитель динамовского спортивного общества Илья Лыков из Волгограда. Спортсмен провёл четыре поединка и сумел добиться победы, продемонстрировав стабильную технику и грамотную тактику. Подготовку Ильи осуществлял тренер Александр Горохович.





Бронзовую награду в своих состязаниях получил ещё один волгоградский боец – Никита Пухов. В ходе соревнований он показал хорошую выносливость и умение адаптироваться к стилю разных соперников. Тренирует спортсмена Артём Унанян.





Первенство мира собрало участников из множества стран. Результаты волгоградских спортсменов стали важным вкладом в общую копилку российской сборной на старте турнира. Они подтверждают, что в Волгограде ведётся последовательная работа по развитию рукопашного боя и подготовке перспективных атлетов.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба Динамо (Волгоград)