Сотрудник Россельхознадзора Яблоновский трагически погиб в Ростове





В Ростовской области трагически погиб начальник отдела ветеринарного контроля и надзора Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия Павел Яблоновский. Как сообщает ИА «Высота 102», 44-летний мужчина разбился на своем мотоцикле в дорожно-транспортном происшествии.

По информации Госавтоинспеции Ростовской области, авария произошла на улице Дмитриева в Ростове-на-Дону около полуночи 21 марта.

– Водитель 1981 года рождения, управляя мотоциклом «МОТОЛЭНД», по предварительным данным, при резком торможении не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте, – пояснили в ростовской ГАИ.





Коллектив управления выразил соболезнования семье и близким Павла Яблоновского.

– Ушел из жизни замечательный человек, преданный своему делу и своему коллективу. Его трудолюбие и целеустремленность всегда будут служить примером для коллектива. Сотрудники отдела и Управления будут помнить его как грамотного начальника, готового в любой момент оказать помощь, подставить плечо в решении важных задач. Это утрата не только для нашего Управления, которому он отдал много лет своей жизни, но и для всей Службы, – говорится в некрологе.

Работе в Россельхознадзоре Яблоновский посвятил более 11 лет. За добросовестный труд неоднократно награждался ведомством.

