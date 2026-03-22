Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
«Воткнули палку и разбили головы»: зверские убийства собак потрясли жителей поселка Волгограда

В поселке Горьковский Советского района Волгограда неизвестные зверски расправились с бездомными собаками. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, сегодня, 22 марта, они нашли на дороге в заполотновской части истерзанные трупы четырех животных. Головы собак с глубокими отверстиями были разбиты, у одной в пасти торчала палка, шеи других обвивала железная проволока. Судя по состоянию трупов, скорее всего, их убили несколько дней назад. А потом демонстративно разбросали по дороге. Скорее всего, убийца или убийцы расправились с животными по очереди и сначала прятали  в укромном месте их трупы, чтобы затем выложить их на виду у всех.

- Как-будто всем нам сказали – смотрите, мы убили. И будем дальше убивать. И ничего за это нам не будет, - говорят жители.

Собаки, судя по нанесенным увечьям, умирали в страшных мучениях.

- Это все сделал с ними человек или несколько человек. И мы, и наши дети рыдают. Мы не можем им объяснить, что на свете есть люди, а есть – нелюди. И самое страшное, что, скорее всего, они живут среди нас. Ходят с нами одними дорогами, здороваются с нами, скрывая свое зверское нутро, - еле сдерживают эмоции  горожане.

Убитые собаки жили в поселке не первый год. У некоторых были даже так называемые кураторы – кто их лечил и кормил.

- Они никогда ни на кого не нападали. Наоборот, охраняли наши жилые дома от свор собак, которые набегали из цыганского поселка. Теперь нам точно будет страшно здесь ходить, - констатируют горожане.

По словам волгоградцев, охоту на безобидных собак неизвестные начали уже давно. Животных отлавливали силками из железной проволоки. Несколько дней назад в такую ловушку попал добрый пес, который зимой катал детей на ватрушках. Жители обнаружили его уже на последнем издыхании – из носа у собаки шла кровь, голова разбухла. Люди освободили его от проволоки, вызвали ветеринара. После курса антибиотиков он пошел на поправку. Теперь жители боятся, что убийцы вернутся и доведут дело до конца.

В поселке Горьковский – это уже далеко не первое убийство собак. В июле 2024 года здесь отравили четырех собак. Три из них были на попечении жителей улицы Воронежская, а одна, белая швейцарская овчарка – домашней. Породистому псу достаточно было понюхать разбросанную на дороге отраву во время прогулки. Несмотря на то, что видеокамера, установленная на одном из домов, зафиксировала проезжавший незадолго до отравления автомобиль, из которого выбросили приманку для собак, после чего они умерли в страшных мучениях, полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Не стало аргументом для правоохранителей и заключение ветеринаров, которое подтвердило, что швейцарская овчарка была отравлена  «гемолитическим ядом».

Безнаказанность, которую ощутили убийцы животных, побудила их к череде новых преступлений.

Основатель приюта «ДворНяшки» Карен Гончаров считает, что убийства бездомных собак нельзя спускать с рук негодяям. Люди, по его мнению, должны добиваться возбуждения уголовных дел.

- Осенью прошлого года один из жителей Ерзовки убил бездомную собаку. Вышел с ружьем и прямой наводкой застрелил собаку. Причем это было около магазина. Любой прохожий мог попасть под пулю. Мы вызвали полицию, зафиксировали факт происшествия. Потом провели экспертизу трупа собаки, нашли свидетелей. Дознаватель занимается этим делом, надеемся, что его удастся довести до конца. А убийца ответит по закону. Если полиция откажет в возбуждении дела, мы будем обжаловать отказ в прокуратуре,  - говорит Карен.

Руководитель приюта уверен в том, что нормальные люди в состоянии дать отпор убийцам животных.

- Несколько лет назад в ГУ МВД по Волгоградской области на мои жалобы, что полиция не хочет заниматься расследованием таких преступлений, мне заявили, что, мол, о массовости убийств собак нет и речи, так как за год было зафиксировано всего 16 таких заявлений. А сколько таких заявлений от людей просто не приняли? История об этом умалчивает. Тем не менее, в уголовном кодексе еще есть статья о жестоком обращении с животными. Не надо думать, что мы ничего не можем сделать. Можем. Обращайтесь в полицию, проводите экспертизу убитых животных, чтобы была зафиксирована причина смерти, добивайтесь проведения проверки, придавайте подобные случаи огласке, составляйте петиции. Вменяемых и добрых людей гораздо больше, чем садистов. Нельзя позволить злу победить добро, - говорит Карен.

