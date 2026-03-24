В Волгограде массово закрылись магазины бюджетной одежды Modis





В Волгограде закрылись все магазины сети бюджетной одежды Modis. Как сообщает портал «Новости Волгограда», в областном центре было три торговых площадки: на ул. Историческая, а также в ТРЦ «Акварель» и ТЦ «Парк Хаус». Все они теперь ликвидированы.

Брендом Modis владеет компания «Одежда 3000», которую основал бизнесмен Игорь Сосин. Магазины под этим названием работают в России с 2006 года. По данным «Коммерсанта», на пике их количество доходило до 120. Ситуация в корне изменилась после смерти владельца в 2020 году.

Согласно открытой информации, по итогу 2024 года выручка магазинов обрушилась на 33%, а убытки достигли баснословных 1,5 млрд рублей. Данные за 2025 год пока не доступны, однако, судя по всему, финансовое положение бренда продолжило ухудшаться.

Отметим, 13 марта 2026 года новые владельцы компании «Одежда 3000» подали на банкротство. По данным экспертов, на столь отчаянный шаг наследники Игоря Сосина пошли не только из-за убыточности бизнеса, но и вследствие чрезвычайно высокого уровня закредитованности компании, что усложняет возможности для выхода из сложившейся ситуации.