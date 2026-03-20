









В Красноармейском районе Волгограда сегодня, 20 марта, сгорел аварийный дом, в котором продолжали жить люди. Как рассказала ИА «Высота 102» одна из жительниц двухэтажки по адресу улица 2-я Штурманская, 4, в шестом часу утра она проснулась от едкого запаха дыма.

- Я еле успела выбежать, уже стала задыхаться, - вспоминает ужасные минуты Любовь Николаевна.

По словам женщины, сначала на место происшествия приехали довольно оперативно две пожарные машины. Однако, быстро израсходовав запас воды, они периодически уезжали на дозаправку. При этом, говорят очевидцы, драгоценное время ушло на поиск гидранта. С набором воды также были проблемы из-за плохого давления. В процессе тушения дома прибыли еще несколько машин из Кировского района. Однако огонь охватил к тому времени большую площадь двухэтажки с деревянными перекрытиями, которые горели, как спички.

По некоторым данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в квартире №2, где проживает престарелая женщина. Двухэтажка была признана аварийной в 2020 году. По словам жителей, им даже не называли примерные сроки переселения.

В результате пожара часть дома полностью обвалилась. Почти все жильцы сгоревшего здания пока переехали к родственникам. Престарелую жительницу квартиры №2 перевезли в ПВР, расположенный в школе №117. По словам чудом уцелевших жильцов, в понедельник с погорельцами будут решать вопрос об их расселении в администрации района.

В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили, что площадь пожара составила 600 квадратных метров.

- Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 17 человек. К тушению пожара привлекались: 41 человек, 15 ед. техники, - прокомментировали в ведомстве.