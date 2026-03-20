Старт противопожарного сезона в регионе: какие штрафы грозят волгоградцам с 20 марта Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи»

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

Федеральные новости
 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
«Полдома теперь нет»: на юге Волгограда сгорела жилая аварийная двухэтажка

Происшествия 20.03.2026 11:43
В Красноармейском районе Волгограда сегодня, 20 марта, сгорел аварийный дом, в котором продолжали жить люди. Как рассказала ИА «Высота 102» одна из жительниц двухэтажки по адресу улица 2-я Штурманская, 4, в шестом часу утра она проснулась от едкого запаха дыма. 

- Я еле успела выбежать, уже стала задыхаться, - вспоминает ужасные минуты Любовь Николаевна. 

По словам женщины, сначала на место происшествия приехали довольно оперативно две пожарные машины. Однако, быстро израсходовав запас воды, они периодически уезжали на дозаправку. При этом, говорят очевидцы, драгоценное время ушло на поиск гидранта. С набором воды также были проблемы из-за плохого давления. В процессе тушения дома прибыли еще несколько машин из Кировского района. Однако огонь охватил к тому времени большую площадь двухэтажки с деревянными перекрытиями, которые горели, как спички. 

По некоторым данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание в квартире №2, где проживает престарелая женщина. Двухэтажка была признана аварийной в 2020 году. По словам жителей, им даже не называли примерные сроки переселения. 

В результате пожара часть дома полностью обвалилась. Почти все жильцы сгоревшего здания пока переехали к родственникам. Престарелую жительницу квартиры №2 перевезли в ПВР, расположенный в школе №117. По словам чудом уцелевших жильцов, в понедельник с погорельцами будут решать вопрос об их расселении в администрации района. 

В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили, что площадь пожара составила 600 квадратных метров.

- Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 17 человек. К тушению пожара привлекались: 41 человек, 15 ед. техники, - прокомментировали в ведомстве. 

